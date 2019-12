Le Borse europee galleggiano sulla parità | a Piazza Affari scende Tim

Borse europee in lieve rialzo - in Asia il Nikkei ha perso l’1 - 05%. La Borsa Milano apre in positivo : Guerra dei dazi ancora pendolo dei mercati. A Milano Gedi e Unicredit sotto i riflettori. Spread in tensione. Wall Street recede dai massimi storici

Borse europee in attesa. I listini asiatici chiudono in ribasso : Borse del Vecchio continente ancora in attesa, dopo la seduta in forte calo di lunedì. A pesare era stato un Tweet di Trump, in cui minacciava nuovi dazi su alluminio e acciaio importati da Brasile e Argentina.

Borse - Tokyo chiude in lieve aumento (+0 - 2%) aspettando le piazze europee : Le Borse europee scaldano i motori dopo una serie di sedute molto positive. L’indice Eurostoxx 600 è da giorni sui massimi dal 2015 e vicinissimo al record storico

Borse europee attese in calo. Listini asiatici negativi con Wall Street : Borse europee attese in calo. Occhi oggi su Fca e Psa, dopo la notizia delle trattative tra le due case automobilistiche per una possibile alleanza. E questa sera la Fed dovrebbe tagliare i tassi

Borse europee poco mosse in avvio - a Piazza Affari scatta Moncler : Le Borse europee, dopo uan giornata positiva ieri, aprono sopra la parità. A Milano subito in luce Moncler dopo la pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi del 2019. Gli occhi sono sulle trimestrali e sui dati economici.

Borse europee partono deboli - pesa nuovo rinvio Brexit : Sui mercati continua a tenere banco la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate. In Europa si segnalano la utility spagnola Iberdrola e il colosso francese del lusso Kering