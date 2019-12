movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) In occasione dell'uscita aldel filmripercorriamo le 20 migliorid'amore nei film entrati nelladel. C'è qualcosa nel brano "" dei Wham! che va oltre il semplice concetto di canzone natalizia. I campanellini che tintinnano, i regali da aprire, i maglioni pesanti, sono solo elementi di contorno di un sentimento di amore fatto a pezzi e al tempo stesso intriso di speranza. La neve che cade, il camino acceso e l'arrivo dell'anno nuovo donano alla realtà cantata da George Michael un senso di speranza e rinascita; un abbraccio di amore - quello vero - e festività che il regista Paul Feig, insieme allaggiatrice e interprete Emma Thompson, hanno saputo cogliere e far proprio ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Last Christmas e l’amore in festa: le 20 scene più romantiche della storia del cinema… - mony_carmy : Prima I @finleyofficial con santa claustrofobia ora loro...e io a parte quella canzone ho in testa last Christmas e… - amoibangtan : @_imwinterbear_ last christmas non me l’hai detto -