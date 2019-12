L’Altro Festival su RaiPlay con Nicola Savino

davidemaggio

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Fiorello,e Amadeus Che il Dopo2020 non sarebbe andato in onda su Rai 1, si sapeva. Così come era presumibile (e auspicabile) il coinvolgimento di Fiorello, dal momento che il programma, corollario deldi Sanremo, sarà trasmesso in streaming su. E invece, quando mancano due mesi all’avvio della manifestazione più amata della tv, arriva a sorpresa il nome del vero conduttore:di Sanremo 2020: il nuovo “Dopo” suconAd annunciarlo in diretta sulla piattaforma Rai, durante l’odierna puntata di Viva, ci ha pensato Fiorello insieme al volto della settantesima edizione del, Amadeus. I due hanno aperto un grosso pacco indirizzato al padrone di casa, nel quale si nascondeva proprio, presentato come conduttore di quello che si chiamerà L’Altro ...

sanremohistory : Unpopular opinion: @NicoSavi farà un bel lavoro a 'L'Altro Festival'. Vai Nicola! - fisco24_info : Savino condurrà ‘L'altro Festival’ su RaiPlay : - Adnkronos : Savino condurrà ‘L'altro Festival’ su RaiPlay -