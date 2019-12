L’agente di Lukaku | “Da italiano mi vergogno del titolo del CorSport”

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Damidi leggere undel genere”. Federico Pastorello è l’agentedi Romelu, che appena arrivato in Serie A non ha avuto problemi a denunciare il razzismo degli stadi italiani. Oggi il suo assistito se l’è ritrovato in prima pagina sul Corriere dello Sport per una questione di colore della pelle: l’ormai famigerato “Black Friday“. E Pastorello, ai microfoni di Sky Sport News, ha commentato così: “Il razzismo è un grosso problema. Purtroppo viviamo nel 1920. E’ davvero un problema culturale. Noi agenti stiamo cercando di proteggere i nostri clienti da questo enorme problema. Non è solo ildi un quotidiano, ma è una cosa che si respira negli stadi, sui social network e per strada. Spero che in futuro le istituzioni prendano questo problema più sul serio. Ci sono stati alcuni episodi ...

