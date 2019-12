La vera storia di Nilde Iotti

davidemaggio

(Di giovedì 5 dicembre 2019)e Anna Foglietta L’austera figura dirivive in tv nel docufilmdi, in onda questa sera alle 21.35 su Rai1. Ad Anna Foglietta il compito non facile di restituire al pubblico l’autorevolezza politica, il carisma, la forte capacità di dialogo e di inclusione politica, ma anche il coraggio di fare scelte anticonvenzionali in un contesto politico e sociale non certo favorevole, che hanno fatto dellauna delle donne più importanti dellapolitica italiana. LadiFiglia di un ferroviere e sindacalista socialista, Leodettaera nata a Reggio Emilia il 10 aprile 1920. Rimasta orfana di padre a 14 anni, visse un’adolescenza caratterizzata da forti difficoltà economiche, che temprarono il suo carattere, rendendola da subito autonoma ed indipendente. Grazie a delle borse di studio riuscì a ...

