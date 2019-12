La storia di Chico Forti | “Io all’ergastolo da innocente nella civile America Aiutatemi”

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il 15 febbraio 1998, l’ereditiere australiano Dale Pike vola a Miami per incontrare il produttore italiano Enrico. Dodici ore dopo un surfista lo trova cadavere, completamente nudo, a Sewer Beach. Dopo una sequela di omissioni ed errori della polizia di Miami,viene condannatonelle prigionine. Per lui, figlio del paese che ha assolto Amanda Knox e che si dice vittima di un errore giudiziario, nessuno statista italiano ha battuto il pugno.

redazioneiene : +++ IL MINISTRO DEGLI ESTERI #DIMAIO: VALUTIAMO MISURE PER OTTENERE IL RILASCIO DI #CHICOFORTI+++ Clicca qui per co… - MPAPA090 : RT @pepito2402: La vicenda di Chico Forti è una storia assurda... Si prova un senso d'impotenza di fronte all'evidenza di non poter far nu… - ilconteamar : RT @FreeChicoForti: Chi è #ChicoForti | Condannato per omicidio negli Usa | Qualcosa non torna -