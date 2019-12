La spada di Damocle sulla legislatura

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ai piani bassi di Palazzo Madama è tutto un brulicare intorno alla manovra. Si votano emendamenti tra stop, rinvii e accelerazioni, in una corsa contro il tempo per inviarla a Montecitorio. Un paio di piani più in alto c’è un cartello con una freccia: “Firme per il referendum”. Con la legge di bilancio innestata su un binario dalla quale è molto difficile farla deragliare, la partita delle partite sul futuro del governo la si può andare a scovare seguendo quella freccia.Servono le firme di sessantacinque senatori per far curvare il destino della. Tante bastano per raggiungere il quinto degli autografi necessario in una delle due Camere per richiedere il referendum sul taglio dei parlamentari. Il pallottoliere al momento segna quota cinquantadue. Cinque settimane per tredici firme. Tredici firme per cambiare il corso degli ...

