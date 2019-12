La scienza dietro alla forma delle foglie

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Piatte, a coppa, adi tubo, adi ago: qual è la ricetta che la natura mette in pratica per generare piante concosì diverse tra loro? Un team internazionale di scienziati al lavoro tra il Regno Unito e la Cina ha indagato a fondo, fino a scoprire le leggi di base dei processi evolutivipiante, e le rispettive origini genetiche. La ricerca, riportata incompleta sulle pagine di Science, prende come case study lemolto particolari di una pianta carnivora, la cosiddetta utricularia gibba, da sacca per intrappolare le prede. Attraverso simulazioni e modelli virtuali, i biologi sono risaliti in particolare alle proprietà che che determinano flessibilità e l’incurvarsiproprio in quei punti, e che consentonostruttura di assumere proprio quella specifica. E da lì, una volta in possesso di una chiave di lettura più ...

