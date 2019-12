La Regina Elisabetta abdica | trono al figlio Carlo dopo il divorzio con Camilla

meteoweek

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Secondo fonti non ufficiali lasarebbe pronta adre ma avrebbe imposto dei paletti molto chiari: per essere incoronato il primogenito dovrà divorziare dalla moglie| sacerdote per cacciare via il “Fantasma di Lady Diana” Per scoprire quando la data ufficiale dell’zione scorri in fondo all’articolo Mentre i rumors esplosi … L'articolo Laalilconproviene da www.meteoweek.com.

GiuseppeConteIT : A margine del summit NATO, ieri a Buckingham Palace l’incontro con Sua Maestà la Regina Elisabetta II - LLussoriouda : RT @GiuseppeConteIT: A margine del summit NATO, ieri a Buckingham Palace l’incontro con Sua Maestà la Regina Elisabetta II - GiorgioAntonel1 : RT @GiuseppeConteIT: A margine del summit NATO, ieri a Buckingham Palace l’incontro con Sua Maestà la Regina Elisabetta II -