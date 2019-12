kontrokultura

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lae iltorna su Italia Uno, i primi nomi Lae il, il programma trash amato dai giovani,10di assenzain TV su Italia 1, la lunga attesa sembra essere finita dato che stanno arrivando già le prime notizie che hanno a che fare sia con … L'articolo Lae ilin tv10, 3) proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : La Pupa e il Secchione ritorna in tv dopo 10 anni, 3 ‘pupe’ spiccano subito (FOTO) - - SailorAnna : X sbaglio ho visto la pubblicità del programma 'la pupa e il secchione' (o roba del genere) una ha detto '7*9=70' .… - angelicamassera : Ma i provini che stanno andando in onda in questi giorni de “La pupa e il secchione” servono a far risalire l’autostima alle persone giusto? -