La nuova opera di Cattelan è una banana attaccata al muro Prezzo? 120 mila euro

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Forse è lapiù costosa al mondo: vale 150dollari, circa 120, ed è un’d’arte. Anche il suo creatore è l’artista italiano più pagato al mondo: Maurizio. L’, esposta all’Art Basel di Miami (USA) nello stand della Perrotin’s Gallery e si chiama «Comedian». Non è la prima volta chesi dedica alle banane: ne ha fatte di vetro e di plastica, ma questa volta ha scelto di utilizzare l’originale. Organico, commestibile e deperibile, comprata in un supermercato di Miami. Attaccato aldella galleria con un nastro adesivo argentato. Foto: Giuseppe Fantasia / Perrotin’s Gallery «Ogni volta che viaggiava, portava con sé unae la appendeva nella sua camera di hotel per trovare ispirazione», ha affermato un portavoce della galleria. Il prodotto finale non si è mai scostato molto dalla ...

c_appendino : ?? 'Collegno Centro: prossima fermata, Collegno Centro'. Partono i lavori per la nuova stazione della #Metro1 di… - HuffPostItalia : Una banana sul muro con il nastro adesivo: la nuova opera di Cattelan (da 120mila dollari) - RaiCultura : #Tosca di Puccini: con questa opera aprirà la nuova stagione il @teatroallascala. Durante la diretta su @RaiUno e… -