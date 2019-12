La moglie di Fede | Berlusconi è un ingrato | pensa solo per sé Poi smentisce

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Prima l’accusa, poi la smentita. In un’intervista apparsa sul settimanale “Oggi”, è stato attribuito alladi Emilioun virgolettato contro Silvio. “Non vuole avere grane,per sé. Tanto lui è deputato europeo, chi lo tocca? Mi chiede se è stato? Sì, penso che si potrebbe dire così”, avrebbe dichiarato Diana De Feo, che ha smentito l’affermazione in una nota: “Eropreoccupata che nessuno era andato a trovare Emilio in ospedale. Devo molto aper definirlo un”. Emilioè stato condannato a 4 anni e 7 mesi nell’ambito del processo Ruby bis, pena che ora sta scontando agli arresti domiciliari nella sua casa di Segrate. “Temo di morire ai domiciliari, ma non me lo merito”, ...

