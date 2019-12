La famiglia della 19enne morta di meningite a Brescia | Ci avevano detto ' sua figlia

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sarà l’autopsia disposta dalla Procura dia stabilire la naturache ha ucciso Veronica Cadei, la studentessa universitaria di 19 anni, originariaprovincia di Bergamo,nella notte tra lunedì e martedì agli Spedali civili di. Il pmno Lorena Ghibaudo ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e domani sarà eseguita l’autopsia sul corporagazza che ha accusato i primo dolori a testa e collo mentre si trovava in università dove frequentava il primo anno di matematica.“Ciche era una gastroenterite acuta e ora chiedo di sapere come si è arrivati alla morte di mia. Si poteva evitare o doveva finire così?” chiede la madregiovane, che aveva parlato lunedì sera in ospedale per l’ultima volta con la. “Poi al ...

