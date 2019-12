Kikò Nalli in ospedale | malore improvviso per il famoso hair stylist

gossipetv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Come sta: l’ex marito di Tina Cipollari ricoverato inAttimi di paura per. Il, ex marito di Tina Cipollari, è finito in. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso è stato colto da unmentre si trovava nella sua casa di Sabaudia. Come … L'articoloinper ilproviene da Gossip e Tv.

zazoomnews : Kikò Nalli in ospedale: ha avuto un malore. Le sue condizioni di salute - #Nalli #ospedale: #avuto #malore. - zazoomblog : Kikò Nalli in ospedale: ha avuto un malore. Le sue condizioni di salute - #Nalli #ospedale: #avuto #malore. - Iperborea_ : MIGLIOR COPPIA #uominiedonne 1. Tina Cipollari e Kikò Nalli 2. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo -