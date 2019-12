Katie | la parrucchiera che taglia gratis i capelli ai senzatetto

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dagli Usa arriva la storia di unaSteller che gira con una sedia del suo salone per le strade della città. L’obiettivo è quello di aiutare idella zona a permettersi un taglio diche altrimenti non potrebbero. Ripresa da molti giornali internazionali, l’iniziativa diha già ispirato molti.lache aiuta iè un ragazza di 29 anni che vive a Minneapolis, una delle più popolose città degli Stati Uniti. Qui ha un salone che gestisce da 5 anni, ma prima di aprirlo andava in giro per la città ad offrire un taglio dia chi non poteva permetterselo. Una volta aperto il suo Steller Hair Company nella città, ha dovuto lasciare l’attività benefica per dedicarsi pienamente al suo lavoro. Alle pagine di StarTribune, racconta però di aver deciso di ritornare alla sua idea originale: “Sentivo così ...

