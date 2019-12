Katia Pedrotti Instagram | mini dress e scollatura profonda | «Fantastica!»

urbanpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019)si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione nel 2004 al Grande Fratello. Laproprio durante il reality ha conosciuto il suo attuale marito Ascanio Pacelli. La coppia ha due figli: Matilda di 11 anni e Tancredi di 6. La bellissima, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha deciso di dedicarsi alla famiglia e di ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo della televisione come opinionista in diversi programmi Mediaset.però è attivissima sui social. Il profilodiconta più di 400 mila followers. Poche ore fa ha pubblicato una sua foto sdraiata sul letto decisamente sensuale. La sua bellezza non ha limiti. Leggi anche –>, cucina in reggiseno: «Perché farlo svestite?»: una dea della bellezza L’affascinante...