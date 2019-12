Juve | chi come trequartista? Ramsey e Bernardeschi bocciati da Sarri

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019), dilemmanon convinto da. Il tecnico non ha ancora trovato la pedina giusta, casting. La Gazzetta dello Sport analizza quello che ad oggi parrebbe essere l’equivoco tattico più grande nella rosa dellantus: chi è ildi? Il tecnico bianconero ha cercato invano la pedina giusta, facendo ruotare principalmente, Bentancur e. Tutti, o meglio, tutti non hanno convinto. E se con l’infortunio di Khedira l’uruguagio dovrebbe essere destinato ad agire di nuovo prevalentemente da mezzala, gli altri due continuano a non convincere. L’azzurro dà la sensazione di non trovarsi a suo agio nel ruolo, mentre il gallese è sempre vittima dei problemi fisici che non lo fanno rendere al meglio. Leggi su Calcionews24.com

