Juve | Bonucci | «Andare al Milan mi ha cambiato | qui posso dare il 100%»

(Di giovedì 5 dicembre 2019)all’evento Randstad: le parole del difensore dellaa margine dell’importante evento dedicato al cambiamento (-Dal nostro inviato) Leonardoè il protagonista dell’evento Randstad svoltosi all’Allianz Stadium. Una serata dedicata al cambiamento, con il difensore pronto a raccontarsi e rispondere alle varie domande. Ecco le parole raccolte dal nostro inviato. CAMBIAMENTI – «Sono uscito dalla mia comfort zone e questo per me ha fatto la differenza. Nel mio percorso ho conosciuto persone che mi hanno fatto crescere e nei momenti di cambiamento ho avuto dentro di me risposte e anche la condivisione con persone importanti. Anche al di là del campo. Mia moglie mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista, anche tanti allenatori che si sono presi cura di me nelle giovanili dell’Inter. Sono arrivato all’Inter con 10 partite da difensore e ...

