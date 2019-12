Justin Timberlake si scusa con Jessica Biel per il tradimento presunto

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Quella notte ho bevuto troppo, mi pento del mio comportamento”.rompe il silenzio e porge pubbliche scuse a sua moglie, dopo il. In un lungo post Instagram, infatti, il cantante e attore ha voluto raccontare la sua versione: tra lui e la collega di set Alisha Wainwright, con cui era stato paparazzato mano nella mano, non è successo niente. L’artista 38enne ha voluto chiederealla consorte e alla famiglia, promettendo di voler diventare “il miglior padre e marito” possibile.“Voglio essere chiaro: non è successo niente tra me e la mia costar. Ho bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento. Avrei dovuto immaginarlo... Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio”.I pettegolezzi sulerano iniziati a circolare il 23 novembre scorso, ...

recycle__bin : RT @HuffPostItalia: Justin Timberlake si scusa con la moglie Jessica Biel per il presunto tradimento - HuffPostItalia : Justin Timberlake si scusa con la moglie Jessica Biel per il presunto tradimento - IamMianna : La giustificazione di Justin Timberlake hahahah TRASH. -