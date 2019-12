Justin Timberlake | scuse a Jessica Biel per il presunto tradimento

dilei

(Di giovedì 5 dicembre 2019) E alla fineha dovuto chiedere scusa a. Tanto è montato l’affair, tanto è circolato il gossip, che per placare gli animi e metterci un punto l’attore e cantante si è visto costretto a pubblicare un post su Instagram per chiarire le cose. E chiedere perdono per il suo comportamento. Non ci sarebbe stato nulla tra lui e la collega Alisha Wainwright, nonostante le foto pubblicate dai tabloid di loro due seduti vicini e con le mani intrecciate sotto il tavolo. “Avevo bevuto troppo e mi pento del mio comportamento”, si giustifica, per questo “Chiedo scusa alla mia incredibile moglie e alla mia famiglia”. Questo il post per intero: Sto lontano dal gossip il più possibile, ma per la mia famiglia, sento che è importante affrontare pettegolezzi recenti che stanno facendo del male alle persone che amo… Alcune ...

RadioR101 : #R101News: il cantante ha ammesso di aver bevuto troppo quella notte, ma giura di non essere andato oltre - novasocialnews : Mano nella mano con una collega, Justin Timberlake si scusa con la moglie #novasocialnews #spettacolo #news… - mtvitalia : 'Avevo bevuto troppo quella sera e mi pento del mio comportamento' ?? #JustinTimberlake -