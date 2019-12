Joker | Todd Phillips svela | Il film doveva essere il primo di tre studi sui

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha rivelato di aver accettato di girarecomedi tresu tre personaggi DC. Il regista di, è tornato a parlare delle origini del progettondo distato ingaggiato comedi tre registi per occuparsi di tresu tre personaggi DC. L'idea alla base diera quella di realizzare una trilogia dedicata a tre personaggi diversi e diretta da tre differenti cineasti sotto l'etichetta DC Black Label: "L'ho accettato comedi tre, io avrei diretto, e poi sarebbero intervenuti altri due registi che non nomino, perché li trascinerei in un discorso di cui non abbiamo parlato. Ho parlato solo con Warner Bros.". Pensando al ...

3cinematographe : #Joker: #ToddPhillips avrebbe in mentre una trilogia con altri personaggi - cinemaecritica : La Risata di Joker Leggi Più… - riccioale19 : RT @MusicTvOfficial: #Joker, diretto, co-scritto e prodotto dal candidato all'Oscar Todd Phillips, sarà disponibile: - dal 16 gennaio per l… -