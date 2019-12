Jennifer Aniston | La mia famiglia disse che non avrei mai guadagnato nulla come

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha raccontato di quanto sia stata motivante la sfiducia che la suaaveva in leiattrice, arrivando a dirle che non avrebbemai un centesimo con questo lavoro. Il rapporto dicon la suanon è mai stato semplice ma la star, oggi, a 50 anni suonati, riesce finalmente ad essere più aperta su quanti traumi le abbiano provocato alcune parole fuori luogo dei genitori. Tutti sanno, per esempio, cheè una delle star più ricche di Hollywood ma, intorno ai suoi 20 anni, i genitori, evidentemente poco fiduciosi verso le doti da attrice della giovane Jen, le avevano prospettato una carriera avara di successi e una vita di stenti. L'ha raccontato lei stessa in una lunga intervista contenuta nell'ultimo numero di People, ...

