Italia Viva sulla Manovra | “No a tasse su plastica e auto”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nuovo colpo per il governo di Antonio Conte, costretto ad una nuova riflessione in sede di elaborazione della nuova. Nessuna tregua per il governo giallo-rosso. Portato a casa dopo giorni interi di scontro politico, il rinvio sul fondo salva-Stati e realizzatasi, per il momento una netta schiaritaprescrizione, l’esecutivo, è costretto a una … L'articolo: “No asue auto” proviene da www.meteoweek.com.

