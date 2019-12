Italia viva è pronta a votare con Forza Italia contro la riforma Bonafede

agi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si scrive prescrizione ma potrebbe finire per leggersi crisi di governo. Non foss'altro che, almeno al momento, è orma quasi stabile lo spostamento in 'zona rossa' della lancetta che misura le tensioni nella maggioranza. Quelle, insomma, a rischio di sfociare verso nuove elezioni. La giornata riparte come era finita la precedente, con il tema della riforma della giustizia che provoca una raffica avvertimenti a viso aperto. E con i segnali che arrivano dall'Ue sull'altro fronte caldo, quello del Mes, che certo non aiutano a dissipare le nubi. Anzi. Ecco Matteo Renzi, allora, guardare allo stato di salute generale della maggioranza per ammonire che "stare insieme non è un obbligo" e che di fronte a una "situazione molto seria, chi vuole rompere deve solo dirlo". Quella delle elezioni, dice il leader Iv, "non è un timore del Pd, ma una loro (folle) speranza". ...

agorarai : #Mes 'Il fatto che l'accesso al Mes implichi la ristrutturazione del debito è una bugia. E non è vero che è un org… - msgelmini : #Mes Conte e Gualtieri in ritirata, ora aprono al rinvio. M5S-Pd se le danno di santa ragione, mentre Italia Viva (… - matteosalvinimi : Oggi a Portoferraio, Isola d’Elba. Una marea di gente, affetto e calore, tanti giovani, sana voglia di cambiamento.… -