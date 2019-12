Inzaghi | «Lazio | che striscia di vittorie! Contro la Juventus ce la giochiamo»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Simoneha parlato dei miglioramenti dellae della sfida con laalla presentazione del libro di Dino Zoff (Dal nostro inviato a Roma) – Ecco le parole di Simone, tecnico dellapresente alla presentazione del libro su Dino Zoff, sul momento di forma della squadra. «Sappiamo su cosa dobbiamo migliorare. Quest’anno anche quando non venivano i risultati erano giuste le critiche, ma sapevo che giocavamo bene, e ho detto ai ragazzi di continuare. Ora abbiamo fatto una belladi successi. L’obiettivo è guardare avanti. Sabatolasarà una partita difficilissima,ma ce la giocheremo». Leggi su Calcionews24.com

antonioiurino : @CorSport Solitamente SARRI Vs inzaghi é stato sempre 4-1 per il primo... (vedi i recenti Napoli Lazio) - Solo_La_Lazio : #Lazio, #Inzaghi e #Tare in coro: 'Con umiltà sabato ce la giocheremo' - gilnar76 : Lazio #Juve: dubbio tra Milinkovic-Savic e Parolo per Inzaghi. Le ultime #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… -