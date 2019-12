Interruzione energia elettrica | in arrivo un rimborso da 45 milioni

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Gli operatori attivi nella distribuzione dell’dovranno versare circa 45di euro dia migliaia di consumatori a causa delle interruzioni dei servizi avvenuta durante l’anno 2018. È quanto emerge da un comunicato diramato da Arera, l’Autorità di Regolazione perReti e Ambiente che a seguito della redazione del bilancio 2018 ha evidenziato il numero di interruzioni sulla reteavvenute senza preavviso nonché la regolazione premi/penalità della durata.: arriva ilStando a quanto emerge nell’indagine di Arera, i rimborsi che i 27 operatori italiani con più di 15mila utenti devono versare ammontano a 45,6di euro. Di questi, 18,7derivano dalle cosiddette interruzioni lunghe dell’: vale a dire quelle superiori ai tre minuti di durata e ...

