Intercettato un pacco bomba indirizzato al ministro Lamorgese

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Raffaello Binelli La spedizione sarebbe avvenuta alla fine di ottobre, ma la notizia è uscita solo ora. Nelc'era un ordigno (detonatore ed esplosivo) e alcuni ritagli di giornale in cui si auspicava il ritorno di Salvini al Viminale Unesplosivo,aldell'Interno Luciana, è statoal centro di smistamento postale di Roma Ostiense. Gli artificieri hanno disinnescato l'ordigno. Come scrive il quotidiano freepress Leggo il plico è stato inviato a fine ottobre, ma la notizia fino ad oggi non era stata resa nota, probabilmente per non intralciare le indagini. Nel, oltre alla, c'erano alcuni ritagli di giornali e la firma abbastanza generica di un gruppo, "Nemici dello Stato". Nessuno ha fatto rivendicazioni. L'ordigno, fabbricato in modo artigianale, secondo gli artificieri avrebbe potuto avere esiti mortali. Era ...

