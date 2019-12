Infortunio Koulibaly | piove sul bagnato in casa Napoli | le condizioni del difensore

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019)– Ilnon sta certo attraversando un momento facile. I partenopei sono nuovamente in ritiro per gli scarsi risultati in campionato. L’ultima partita è stata una sconfitta contro il Bologna, la prossima c’è la trasferta sul campo dell’Udinese. Nuovi guai per Carlo Ancelotti. Nell’allenamento di questa mattinaha riportato un trauma contusivo alla spalla che lo ha costretto a saltare la seduta pomeridiana. Le suesaranno valutate domani. Dovesse dare forfait sarebbe Maksimovic a rimpiazzare il senegalese al centro della retroguardia. Difficile vedere Allan, ritorno in campo rinviato anche per Milik. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolosulin: ...

DiMarzio : Allarme in casa #Napoli per le condizioni di #Koulibaly?? - news24_napoli : Napoli, ansia Koulibaly: infortunio per il difensore #Napoli - Vittoriog82 : RT @zazoomnews: Napoli ansia Koulibaly: infortunio per il difensore - #Napoli #ansia #Koulibaly: #infortunio -