Indecisa tra amante e marito | ecco la soluzione

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Seise scegliere tra tuoe il tuo? Nessun problema falli battere a un duello medievale e il vincitore ti toglierà dall’imbarazzo di scegliere. Sembra un racconto tra amici, ma invece è successo veramente, il tutto è emerso durante un processo nel Regno Unito, dove una donna di 35 anni ha spinto i due uomini a duellare per la sua mano. A perdere la vita il, Giedruis Juskauskas. Il corpo del 42enne ha riportato ben 35 ferite, imputabili a un arma da taglio. Ricostruiamo un attimo la vicenda. La donna avrebbe organizzato un vero e proprio duello medievale tra i due uomini e il vincitore sarebbe stato scelto, ovviamente. Questo è emerso nel processo in corso in Inghilterra. La 35enne Asta Juskaukiene è finita a processo per aver fatto duellare i due uomini. Nessuno dei due era intenzionato a lasciare la bella 35enne, che però non sapeva scegliere tra ...

xtonyshair : Devo comprare la maglietta dal sito di Harry ma non so che taglia prendere e sono indecisa tra S e M. Qualcuno sa c… - TessaTrisRose : Questi sono i libri che ho da leggere. Ho finito six of crows (presto su questi canali) e adesso sono indecisa su c… - acciodreams : @W0MANSWORLD Guarda sono indecisa tra una marea di cose. Tra pass vip (anche se se ci penso mi sento male), tra il… -