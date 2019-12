In Ue l’Italia non conta niente | nessun italiano nei posti chiave

it.insideover

(Di giovedì 5 dicembre 2019), in Europa,come il due di picche: cioè meno di zero. Se serviva un’ulteriore conferma della pochezza che riveste il nostro Paese a Bruxelles e dintorni, basta passare in rassegna la nuova mappa del potere europeo, leggere i nomi di chi siede in prima fila e rendersi conto che in cabina di regia non c’è un nomeneanche per errore. Certo, Ursula von der Leyen ha incantato tutti al suo debutto nel ruolo di guida della nuova Commissione europea, soffermandosi sull’importanza del lavoro di squadra e rimarcando che nella sua squadra “ci sono 16 nazionalità differenti”. Tutto molto bello, peccato che gli unici esponenti italiani presenti in Europa non ricoprano alcuna carica degna di nota. Detto altrimenti, isono controllati da altri Paesi, non certo dal, che deve invece accontentarsi delle briciole. La Germania, ad esempio, ha ...

