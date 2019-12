In Italia la politica è una ‘cosa da Matt’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Prima è stata la volta del Matt 1, più arrogante di un evangelista. Si impone a forza e detta legge fin da quando – da presidente della provincia di Firenze – strapazzava (e straparlava) una seria ricercatrice asserendo che non sono gli inceneritori a fare venire i tumori. Inutile contraddirlo con i dati statistici. Per il nostro Matt 1 certi dati di fatto erano fake news. Sembra incredibile eppure questo Matt è stato anche Presidente del Consiglio, distruggendo diritti dei lavoratori e credibilitàna (memorabile: “Se vola Al, vola l’”). Per fortuna uno dei più fugaci premier della storia. Sepolto da un referendum voluto da lui stesso, Matt 1 lasciò il posto a Matt 2, un sarchiapone strafottente che irride chi non la pensa come lui (cioè non pensa) e sta tutto il giorno ad autoriprendere col telefonino se stesso e le sue fidanzate, sparando idiozie su chiusura dei ...

