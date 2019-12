Impeachment | via libera Donald Trump verso lo stato di accusa

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019), viacontro. Nancy Pelosi: “È in gioco la nostra democrazia, il Presidente ha abusato del suo potere per beneficio personale”. Usa, viaall’sarà messo indi. La notizia arriva direttamente dalla speaker della Camera Nancy Pelosi che ha autorizzato la stesura degli articoli., via. Pelosi: “non ci lascia altra scelta che agire” “E’ in gioco la nostra democrazia,non ci lascia altra scelta che agire …. Il Presidente ha abusato del suo potere per beneficio personale a spese della sicurezza nazionale”.

HuffPostItalia : 'Nessuno è al di sopra della legge': Pelosi dà il via alla scrittura dei capi d'accusa contro per Trump - Agenzia_Ansa : #Usa, #Pelosi: via libera all'#impeachment di #Trump 'Abuso di potere' #ANSA - gilenzo515 : RT @CesareSacchetti: Nancy Pelosi dà il via libera alle accuse d'impeachment contro Trump. Non viene processato Biden che ha esercitato ill… -