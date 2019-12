Impeachment per Donald Trump | entro Natale voto sul rinvio a giudizio

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sembra farsi sempre più incombente l’nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, soprattutto dopo che nella giornata del 5 dicembre la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi ha dato il via libera alla commissione affari giudiziari per far partire l’iter del procedimento. La Pelosi, esponente del Partito Democratico, affermato come la permanenza dialla Casa Bianca potrebbe costituire un rischio per la democrazia americana, considerando le accuse a lui rivolte nel corso di questi ultimi mesi. Camera, via all’perI capi di imputazione controsono al momento due: abuso di potere e ostruzione alla giustizia; entrambi in riferimento alla ormai famosa telefonata in cui il Presidente Usa chiedeva al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky di riaprire un’indagine nei confronti di Hunter ...

