«Immigrato» | ecco il nuovo singolo di Checco Zalone in attesa di «Tolo Tolo»

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il ritmo richiama alla lontana quello dell'Italiano di Toto Cutugno, ma basta prestare attenzione al testo per capire che qualcosa non quadra. «All'uscita del supermercato ti ho incontrato; al distributore di benzina, monetina; al semaforo sul parabrezza, c'è una mano nera con la pezza». A cantare è Checco Zalone che, in occasione del lancio di Tolo Tolo, il suo quinto film in uscita nelle sale italiane il 1° gennaio 2020, pensa bene di lasciare il suo Immigrato: si chiama così il nuovo singolo e vede Checco Zalone alle prese con un immigrato che, nel corso delle giornata, lo tormenta nel tentativo di spillargli una monetina nei ruoli più disparati: dal commesso che porta le buste della spesa all'uomo che lava il parabrezza quando il semaforo è rosso.

