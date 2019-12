Il trasporto merci su ferrovie è antieconomico e moltiplica i Tir Alla faccia del green

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Le prime settimane della ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sono tutt’altro che. Anzi, il suo operato ricorda piuttosto quello di una portavoce degli autotrasportatori. Qualche giorno fa, a Bruxelles, incontrando la commissaria ai Trasporti Adina-Ioana Vălean, De Micheli ha chiesto, in nome della concorrenza, di scongiurare l’iniziativa austriaca di limitare il transito del traffico ai Tir euro 4 sul proprio territorio a decorrere dal 1° gennaio 2020. Un provvedimento che ha come obiettivo la riduzione dell’inquinamento atmosferico sulle strade di un paese membro della Ue, e che dovrebbe essere anche quello del governo italiano, visto che il confine corre sul medesimo arco alpino. Anzi, in base al principio di reciprocità, tale corridoioandrebbe esteso in territorio italiano almeno fino a Verona. In una fase di emergenza climatica come l’attuale, Il diritto ...

FiltCgil : Per il proseguimento, a ritmo serrato, del confronto del rinnovo #ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizione, è st… - piudimai : RT @FiltCgil: Rinnovo #ccnl Logistica,Trasporto Merci,Spedizione, per #camionisti #driver e #rider: contrastare incursioni europee che port… - FiltCgil : Rinnovo #ccnl Logistica,Trasporto Merci,Spedizione, per #camionisti #driver e #rider: contrastare incursioni europe… -