Il Segreto | trame al 13 dicembre | Guerrero inveisce contro la Ramos

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nuovo spazio dedicato alle notizie della soap opera Il, lo sceneggiato trasmesso tutti i giorni sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'8 al 132019, rivelano che Antolinafarà fatica a nascondere il suo nervosismo per il rientro a Puente Viejo di Elsa Laguna. Isaac, invece, andrà su tutte le furie, qui incomincerà a temere che la moglie non sia affatto cambiata. Infine Prudencio Ortega noterà l’atteggiamento schivo che Lola ha verso suoi confronti. Il, puntate 8-13: Antolina fatica a nascondere il suo nervoso Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le vicende della soap opera di Mediaset. Le anticipazioni de Ilin onda da domenica 8 a sabato 13dalle ore 16:10 su Canale 5 svelano che Carmelo sparerà un colpo d'arma da fuoco, rivolto a Francisca Montenegro, se solo Mauricio non mettesse ...

fainformazione : Anticipazioni Il Segreto: trame delle puntate dall’8 al 13 Dicembre 2019 - Spettegolando Eccoci con le trame della… - fainfocultura : Anticipazioni Il Segreto: trame delle puntate dall’8 al 13 Dicembre 2019 - Spettegolando Eccoci con le trame della… - RitaRicette : Anticipazioni Il Segreto: trame delle puntate dall’8 al 13 Dicembre 2019 -