Il ricordo del duca Alberto Tixon nell’anniversario della sua scomparsa

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – In occasione del 16° anniversario, le associazioni socio culturali sorelle ‘’ e ‘Maddaloni Donna’ hanno voluto ricordare il, uomo di grandi valori, che ha rappresentato nella sua vita terrena un vero punto di riferimento politico, culturale e sportivo per la città di Maddaloni. Nella sua esistenza, guidata da alti principi morali, si è sempre dedicato in tutte le sue attività al miglioramento socialecittà, favorendone non solo lo sviluppo culturale, ma anche quello sportivo. “La figura di– ha dichiarato Giovanni Bocciero presidente dell’omonima associazione – è per noi la guida perenne che indirizza le nostre azioni. Il nostro impegno per la diffusione dei valori culturali e sportivi lo dimostra.non è stato solo un politico ed un uomo di sport, ma ha ...

