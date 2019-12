Il Politecnico di Torino porta a Expo2020 Dubai ricerca e innovazione

Un wi-fi da 700 chilometri per agricoltura e controllo del territorio. E’ record per il Politecnico di Torino : Il sistema a basso costo e basso consumo provato fra Sardegna e Spagna. Pensato per portare una rete dati aperta e libera nelle campagne, verrà usato per raccogliere dati nella produzione di vino. Ma è già pronto un progetto per controllare lo stato del manto nevoso e per una...

Casting per il teaser di 'XI - la forza' e di cortometraggi legati al Politecnico di Torino : Casting aperti per un cortometraggio diretto dalla regista Chiara Troisi e per alcuni cortometraggi legati al Politecnico di Torino. Le selezioni verranno effettuate in entrambi i casi nel capoluogo piemontese, dove peraltro verranno successivamente effettuate quasi tutte le riprese. 'XI, la forza' Per la realizzazione del teaser di uno short film dal titolo XI, la forza, di Chiara Troisi, sono in corso le selezioni innanzitutto per la ricerca ...

Festival Tecnologia - al Politecnico di Torino laurea ad honorem in Ingegneria Aerospaziale a Samantha Cristoforetti : Al Festival della Tecnologia, il Politecnico di Torino ha conferito oggi la laurea ad honorem in Ingegneria Aerospaziale all’astronauta ESA Samantha Cristoforetti che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo ‘Esplorazione umana dello spazio: sfide tecnologiche’. L’astronauta trentina ha ricevuto il riconoscimento per gli alti meriti scientifici e tecnologici: “prima donna italiana nello spazio, con i suoi 200 ...