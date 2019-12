Il piacevole scherzetto di Santa Crispina e il peggioramento che non c’è E nel weekend

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Altro che “Tempesta di”: il maltempo che oggi avrebbe dovuto abbattersi con violenza sulle Regioni del Sud, tanto che la Protezione Civile aveva lanciato l’allarme arancione per Sardegna, Calabria e Salento, è stato come una montagna che ha partorito un topolino. Fortunatamente non si sono verificati gli attesi eventi alluvionali: le località più piovose sono stateCaterina dello Jonio, in Calabria, con 27mm di pioggia, seguita da Olbia, in Sardegna, con 17mm, poi Gallipoli nel Salento con 15mm e infine Riposto, sulla costa jonica catanese in Sicilia, con 14mm. Piogge deboli. Addirittura a Catanzaro e Crotone, dove i sindaci avevano disposto la chiusura delle scuole, ha appena pioviccicato con rispettivamente 2mm e 1mm di pioggia. Da un lato ci ricordiamo, ancora una volta, a trattare una scienza inesatta, alle porte del 2020 ancora incerta e ...