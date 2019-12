Il nuovo ponte rallentato dal maltempo | «Altre 5 campate entro fine 2019»

ilsecoloxix

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nuova "road map" per la costruzione del viadotto che sostituirà il Morandi:il 31 dicembre non saranno visibili tutte le, come auspicato da Bucci, ma solo 8 su 19

daniele04431013 : @antoclerici Nel cammino della vita c'è sempre un ponte sottilissimo di vetro che possiamo attraversare solo senza… - CultEvent_tweet : RT @LaNotiziaTweet: #Alitalia, Bruxelles avverte il Governo sul nuovo prestito ponte. No ad aiuti di Stato senza il preventivo consenso del… - volturino : Durerà Mille anni il nuovo ponte di Genova, parola di Renzo Piano! -