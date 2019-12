Il miglior smartphone per selfie non lo puoi comprare in Italia

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) (Foto: Huawei) Ilperè Huawei Nova 6 5G, almeno secondo la classifica dell’attendibile e popolare DxOMark, il portale dedicato alle performance fotografiche dei dispositivi mobile. Il nuovo medio gamma del colosso cinese (per ora non commercializzato in) si è piazzato in vetta alla classifica grazie a numerosi punti di forza sia a livello hardware sia a livello software. Grazie alla doppia fotocamera frontale e alle funzionalità preparate da Huawei si è ritenuto come ile cellulare per gli autoscatti, in grado gestire al meglio in modo automatico l’esposizione, offrire un buon rendering cromatico e livello di dettaglio al contempo sfruttando l’apertura e le dimensioni ampie del sensore per godere di poco rumore, soprattutto in combinazione col flash. Certo, anche lui ha qualche pecca, come per esempio l’apparizione di alcuni ...

