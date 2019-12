Il grande sciopero generale in Francia contro la riforma delle pensioni di Macron

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Oggi si tiene inunoladel sistemastico proposta e annunciata dal presidente Emmanuel. I media francesi, che monitorano la situazione con aggiornamenti continui, parlano della piùmobilitazione degli ultimi anni, con la partecipazioneprincipali categorie di lavoratori: ferrovieri, avvocati, poliziotti, medici, infermieri, insegnanti, operatori ecologici e moltissime attività commerciali. I servizi, quindi, si fermeranno quasi del tutto per tutto il giorno: dagli aerei ai treni, da autobus e metro alle scuole, fino agli ospedali, aperti solo per le emergenze. Sono circa 245 le manifestazioni annunciate a Parigi e in altre città, promosse da sindacati, partiti dell’opposizione e gilet gialli per chiedere al presidente francese di fare marcia indietro su uno dei capisaldi del suo ...

Mauro5514 : RT @dukana2: È iniziato il grande #sciopero di #GiletJaunes in #Francia! Hanno bloccato #raffinerie #treni...mica sono #babbei come gli ita… - DFailli : RT @dukana2: È iniziato il grande #sciopero di #GiletJaunes in #Francia! Hanno bloccato #raffinerie #treni...mica sono #babbei come gli ita… - startrekspeare : @wilsocialismo Vista da “dentro” (abito a Parigi da qualche mese), dicono tutti sarà il più grande sciopero dal ‘95… -