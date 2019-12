Il Genk ai tifosi che andranno in trasferta a Napoli | “Fate molta attenzione”

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “I sostenitori dela volte possono presentarsi inaspettatamente e non sempre hanno una buona reputazione, a ragione. Pertanto consigliamo ai nostri sostenitori di non viaggiare per la città con i colori dei club”. Questo il comunicato pubblicato oggi sul sito ufficiale del, per ladi Champions League allo stadio San Paolo di. Il match traè in programma per il prossimo martedì alle ore 21. Sfida fondamentale per ildi Ancelotti sia per l’andamento del girone europeo sia in ambito motivazionale per l’aria cupa che si respira ancora attorno ai partenopei. L'articolo Ilaicheinproviene da Anteprima24.it.

