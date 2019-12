Il drone diesel più potente del mondo arriverà nel 2021

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Non è un elicottero né un aeroplano e neppure un quadricottero, bensì un incrocio tra questi mezzi, per il suo costruttore il “a propulsione più piccolo emai realizzato in grado di decollare e atterrare in verticale”. Ma anche di volare in orizzontale, grazie al sistema proprietario H-Configuration, che rimpiazza i consueti quattro motori elettrici con altrettanti motori a reazione generando una potenza combinata di 200 cavalli. È l’AB5 JetQuad sviluppato dal 2016 da FusionFlight, azienda statunitense con sede a Dallas, che punta a commercializzare entro ilunautonomo e in grado di partire e atterrare da qualsiasi superficie; ma non solo: perché, ultimato lo sviluppo del prototipo, la velocità massima toccata dal velivolo dovrebbe essere pari a 483 km/h, per un’autonomia di trenta minuti (ridotta della metà in caso si spinga costantemente ...