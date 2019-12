Il caso Castrucci è sintomo di una mancanza di diversità nel mondo universitario

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La vicenda, il docente di Filosofia del diritto e Filosofia politica all’università di Siena che sul suo profilo Facebook condivideva contenuti antisemiti e razzisti, tra cui un post in difesa di Adolf Hitler, ha giustamente sollevato una nuova polemica attorno all’antisemitismo di matrice nazi-fascista in Italia. Mercoledì mattina gli studenti dell’università di Siena hanno manifestato per chiedere al Rettore una sanzione esemplare. Oltre alla denuncia alla Procura per apologia del fascismo, l’ateneo ha annunciato una commissione disciplinare per il 17 dicembre in cui verrà ascoltato lo stesso, che per il momento non mostra alcun segno di pentimento. Sono arrivate anche le condanne della politica, incentrate principalmente sulla necessità di dover allontanare ogni forma ed espressione di razzismo dalle università, di difendere gli ...

