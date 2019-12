“Il cantante mascherato” | svelato il primo giudice Il colpaccio di Milly Carlucci

caffeinamagazine

Milly Carlucci svela il numero dei concorrenti ed il logo de Il Mascherato, il nuovo programma di Rai 1 targato Endemol Shine Italy, che andrà in onda in prima serata dal prossimo venerdì 10 gennaio 2020. Un paio di settimane fa, in un video diffuso sui social, la conduttrice di Ballando con le stelle ha fatto sapere che i partecipanti alla trasmissione saranno otto. "Alle prossime puntate con lo svelamento delle maschere" le sue parole. Da quando la notizia del nuovo programma è uscita sui giornali, la conduttrice ha deciso di svelare pian piano le maschere con cui il pubblico da casa dovrà familiarizzare nel corso della trasmissione e, in quest'ottica, ha presentato su Instagram il "mastino napoletano". Come da regolamento, tutti i concorrenti di The Masked Singer (il titolo originale del programma, nato in Corea del Sud) si esibiranno di settimana in settimana con la maschera

