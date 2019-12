Il cantante Alessio Bernabei è stato operato alle tonsille

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Con una foto postata nel primo pomeriggio di giovedì 5 dicembre sui suoi profili social, ildi Tarquinia(27 anni), ex Dear Jack, ha comunicato ai suoi fan di essere ricoverato in ospedale e di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione delle. Nell'immagine si vede infatti ilsu un letto d'ospedale con il camicerio. Questo il messaggio pubblicato: “È da un po’ di tempo ormai che le miemi stavano antipatiche. Le ho eliminate. Ora non ci sono più scuse, si dovrà ripartire. Più forti di prima. Con la 'gola libera'. Vorrei chiedervi scusa per tutta questa mia assenza, ma in realtà vi dico che mi ha fatto bene. Perché non è che mi conoscessi così tanto. Ho imparato tanto dal silenzio. Il silenzio insegna. Mo basta però. Stasera caricherò una cosa per voi, che ho scritto in questi ultimi giorni. Una sorpresina. ...

