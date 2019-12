Il braccio di ferro M5s-Pd sulla prescrizione sta mettendo a dura prova la tenuta del

agi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La giustizia rischia di far saltare il banco. Tra Pd e M5s è guerra di ultimatum, con Luigi Di Maio che blinda l'entrata in vigore dal 1 gennaio della riforma dellasenza concedere nulla agli alleati e il Pd che avverte: la situazione è grave, basta provocazioni o si può anche tornare al voto. Contro lo stop alla decorrenza delladopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o condanna, si schierano anche i renziani, che non escludono di appoggiare la proposta di Forza Italia all'esame della commissione Giustizia di Montecitorio, che mira proprio ad abrogare la riforma Bonafede. Tra i 'litiganti' interviene il premier in persona, che tenta di stemperare i toni e rasserenare il clima. "Troveremo una soluzione", afferma Giuseppe Conte, impegnato a Londra per il vertice Nato. "Stiamo lavorando in questi giorni, ci sono posizioni politiche che ciascuno ...

