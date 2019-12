I retroscena di Blogo | Patty Pravo nella giuria del Cantante mascherato

blogo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La partenza è fissata per venerdì 10 gennaio in prima serata su Rai1. Il riferimento è al nuovo spettacolo di varietà Ilche presidierà per 4 serate il venerdì della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.In un clima di grande e comprensibile segretezza sta prendendo forma il cast dei concorrenti di questo spettacolo condotto, diretto e fortemente voluto da Milly Carlucci, che si prende qualche settimana di "vacanza" dal suo gioiello di casa, quel Ballando con le stelle che prenderà il via a fine marzo nei sabati sera di Rai1.Ididelpubblicato su TVBlog.it 05 dicembre 2019 07:38.

