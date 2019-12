I renziani riaprono la manovra

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il segnale che istanno facendo sul serio, che vogliono riaprire la, arriva quando a palazzo Chigi sta per iniziare il vertice di maggioranza che Giuseppe Conte è stato costretto a convocare proprio per sondare le loro intenzioni. I partecipanti sono già seduti al tavolo. Sono le 17.27. Matteo Renzi appare su Facebook: “Le tasse contro la plastica e lo zucchero ‘funzionano’ mediaticamente per i populisti. Fanno licenziare 5mila persone”. Il riferimento è ai grillini. È il là per dire ai suoi che sono dentro di iniziare a battagliare per cancellare le due tasse. Dentro ci sono Davide Faraone, Luigi Marattin e Teresa Bellanova. Il messaggio è netto: “O si cancellano le due tasse o lanon va avanti”. La discussione si accende, partono le urla. Dopo oltre due ore si prende atto che le ...

